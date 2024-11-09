美眾議員憂台灣安全 要求ASML等5公司交中國客戶名單
2024/11/9 19:20（11/9 20:22 更新）
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦眾議員基於中國採購晶片設備恐危及台灣安全等理由，要求艾司摩爾、東京威力科創、應用材料、科林研發及科磊等世上最先進半導體設備商提供中國客戶名單。
路透社報導，根據今天公布的新聞稿，美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）昨天致函給上述公司。
這兩名議員寫道：「我們了解有些（設備製造商）相信我們應該限制…美國未來單方面擴大管制措施，因為這對產業競爭力造成衝擊。然而，加強出口管制與（設備製造）產業蓬勃發展並不互斥。」
「南華早報」報導，兩位議員還指出，讓中國購買晶片製造設備，「不僅將助中華人民共和國向俄羅斯戰爭機器供應晶片，還會對其鄰造成威脅，包括台灣，因為中國將較不受美國制裁約束」。
荷商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創（Tokyo Electron）以及美商應用材料（Applied Materials）、科林研發（LAM）與科磊（KLA）並未立即回應置評請求。
就連民主黨人都反對美國現任總統拜登（Joe Biden）政府拖延許久，卻仍未公布下一輪出口管制措施。這些舉措旨在進一步阻止北京取得半導體製造設備。
華府擔憂，在美國、荷蘭與日本販售設備幫助下，中國晶片製造能力有所進步，推動中國軍隊現代化。
不過華府在促使盟邦日本、荷蘭接受即將公布的新一輪出口管制措施方面遇到困難，讓美國業界憂心，美企將因此蒙受不公平損失。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131109
延伸閱讀傳將停供中國客戶7奈米先進AI晶片 台積電：一向遵守法規日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AITASML：美國對中國晶片出口管制 出於經濟動機美國鎖定關鍵晶片生產工具 促盟友停止服務中國客戶
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。