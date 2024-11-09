美眾議員憂台灣安全 要求ASML等5公司交中國客戶名單

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國聯邦眾議員基於中國採購晶片設備恐危及台灣安全等理由，要求艾司摩爾、東京威力科創、應用材料、科林研發及科磊等世上最先進半導體設備商提供中國客戶名單。

路透社報導，根據今天公布的新聞稿，美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）昨天致函給上述公司。

這兩名議員寫道：「我們了解有些（設備製造商）相信我們應該限制…美國未來單方面擴大管制措施，因為這對產業競爭力造成衝擊。然而，加強出口管制與（設備製造）產業蓬勃發展並不互斥。」

「南華早報」報導，兩位議員還指出，讓中國購買晶片製造設備，「不僅將助中華人民共和國向俄羅斯戰爭機器供應晶片，還會對其鄰造成威脅，包括台灣，因為中國將較不受美國制裁約束」。

荷商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創（Tokyo Electron）以及美商應用材料（Applied Materials）、科林研發（LAM）與科磊（KLA）並未立即回應置評請求。

就連民主黨人都反對美國現任總統拜登（Joe Biden）政府拖延許久，卻仍未公布下一輪出口管制措施。這些舉措旨在進一步阻止北京取得半導體製造設備。

華府擔憂，在美國、荷蘭與日本販售設備幫助下，中國晶片製造能力有所進步，推動中國軍隊現代化。

不過華府在促使盟邦日本、荷蘭接受即將公布的新一輪出口管制措施方面遇到困難，讓美國業界憂心，美企將因此蒙受不公平損失。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1131109