本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巧克力職人吳葵妮再奪世界金牌 蟬聯4屆創台灣紀錄
首頁 / 國際

法國國鐵貨運商瀕解散 工會號召罷工恐亂耶誕運輸

2024/11/10 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國鐵路營運商「法國國家鐵路公司」（SNCF）的工會今天號召下月起無限期罷工，可能導致即將到來的耶誕假期火車服務大亂。

法新社報導，法國國鐵工會要求暫停解散其貨運部門Fret SNCF ，也反對開放地方客運網絡競爭的條款和條件。

CGT-Cheminots、Unsa-Ferroviaire、Sud-Rail和 CFDT-Cheminots 工會發給法新社的聯合聲明中表示，罷工將於12月11日展開。

工會也再次呼籲，從11月20日到11月22日進行較短期的罷工。

法新社記者聯絡時，法國國家鐵路公司不願發表評論。

法國國家鐵路公司的罷工或抗議行動多次擾亂學校假期間的旅行。

今年2月，列車控制員在週末假期罷工，造成15萬旅客滯留。2022年12月耶誕罷工則影響約20萬名度假客。

2023年，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）宣布深入調查法國補貼法國國家鐵路公司的貨運部門，是否違反歐盟關於國家補貼的規定。

法國政府啟動重組程序，明年1月1日，將看到法國最大的鐵路貨運商Fret SNCF被兩家獨立公司Hexafret和Technis 取代。

這項計畫是由法國政府和歐盟執委會協商達成，以避免Fret SNCF可能遭徹底清算的重組程序。Fret SNCF目前擁有5000名員工。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1131110

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：