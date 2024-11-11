德總理蕭茲與川普通話 同意合作助歐洲恢復和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林10日綜合外電報導）德國政府表示，美國總統當選人川普今天與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通電話，兩人「同意合作助歐洲恢復和平」。

法新社報導，蕭茲的發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）說，蕭茲也再次祝賀川普贏得美國總統大選。蕭茲正身陷政治危機，可能在2025年初面臨提前選舉。

希伯許特萊在簡短聲明中說：「兩人就德美關係和當前地緣政治挑戰交換意見…總理強調政府願意繼續兩國政府數十年來的成功合作。」

「他們也同意合作助歐洲恢復和平。」

部分人士認為，川普再次當選美國總統，可能為近3年的俄羅斯與烏克蘭衝突帶來改變，因為他堅持迅速終結戰事，美國為烏克蘭提供的大筆援助也變得不確定。

川普在競選過程中，甚至在就職前，已一再矢言迅速終結俄烏戰爭，但沒有詳述具體想法。

「華盛頓郵報」今天稍早報導，川普已與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，並敦促他別讓俄烏戰爭惡化。代表川普的人尚未回覆法新社的置評要求。

川普第一次執政時，曾斥責北大西洋公約組織（NATO）盟國德國，因為他認為德國國防支出不夠，還有貿易等其他問題。

蕭茲本月6日已向川普道賀，並呼籲繼續維繫跨大西洋的緊密關係，他以英語對川普說：「團結在一起會更好。」

蕭茲還說：「比起互相對抗，我們團結在一起可以完成更多事。」德國是歐洲最大經濟體，中間偏左派的蕭茲有意再次參加即將到來的選舉。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1131111