日首相指名選舉日 不倫主角玉木雄一郎意外搶風頭

（中央社記者戴雅真東京11日專電）日本政府今天舉行首相指名選舉，石破茂當選第103任首相，就在這個大日子，各界卻更關注爆出新鮮不倫醜聞的國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎，電視畫面時常聚焦在表情僵硬的玉木身上，意外搶走石破茂的風頭。

石破茂率領的內閣今天上午總辭，參眾兩院下午召開「特別國會」舉行首相指名選舉。石破接下來將面臨少數執政黨困境，還面對美國總統川普回鍋，難題不少。但日本媒體今天關注的焦點卻在玉木雄一郎身上，甚至電視台攝影棚內的來賓，也在討論玉木的不倫話題。

國民民主黨在眾議院大選奪得28席，由於最大在野黨立憲民主黨以及有38席的日本維新會立場鮮明，不會輕易動搖，使得國民民主黨成為關鍵少數，被朝野政黨競相拉攏合作，身為黨主席的玉木雄一郎頻頻躍上媒體版面，可說是意氣風發。不過，他本人大概也料想不到，在首相指名選舉這一天，自己竟成為媒體焦點。

週刊FLASH今天報導玉木雄一郎與前寫真偶像、擔任高松市觀光大使的小泉美雪的不倫醜聞。根據報導，玉木雄一郎10月30日與小泉在東京新宿的一家酒吧秘密約會。眾議院選舉前的7月26日，兩人還在高松市的一家酒店幽會。

玉木雄一郎上午召開謝罪記者會，承認報導內容「大致屬實」，並向家人以及全國對他懷抱期望的選民表示歉意。

玉木表示，「我已經把所有事情告訴了家人，尤其是我的妻子。她強烈地斥責我，『在這麼重要的時期出現這種報導，你到底在做什麼？』，我完全同意她的話，無論再怎麼道歉也無法被原諒，但我會繼續道歉。」

當被問及為何在有妻兒的情況下，對其他女性產生好感，他回答說，「為什麼會這樣呢，作為有妻兒的人，還對其他女性抱持好感，這完全是因為我內心的軟弱。」

被問到沒辦法遵守道德倫理的人，有辦法帶領國家嗎？玉木說，「這正是我妻子對我說的話，沒辦法守護身邊最親近的人，就無法守護國家。這是我妻子對我說過最嚴厲的話。我會把這番話銘記在心、反思自己，並希望能為國家利益做出貢獻，實現政策目標。」

玉木提到妻子時眼眶濕潤，他說，「我的妻子為了我要守護家鄉付出很多努力，是日本第一的妻子，因此作為有妻兒的人，對其他女性產生好感的這個事實，讓我感到非常抱歉。我對妻子再怎麼道歉也不夠，這個週末也花了很多時間道歉。我可能無法得到她的原諒，但我這一生會繼續謝罪。」

根據週刊報導，玉木的外遇對象、現年39歲的小泉美雪和55歲的玉木雄一郎相差16歲，她曾是賽車女郎和寫真偶像，數年前退出經紀公司，目前自由活動。她在社群媒體帳號仍然時常發布寫真風格的照片，也會舉辦與粉絲的見面會和攝影會。

小泉來自香川縣，活動據點主要在東京，但頻繁造訪高松市。7月26日，她和玉木在高松市的豪華酒店會面，但她此行也是為了參加粉絲交流活動。幽會隔天的7月27日，她以浴衣裝扮參加活動，內容包括在公園攝影、吃午餐加上觀光，以及在日本料理店共進晚餐等，參加費用約為每人3萬日圓。

根據香川縣政界相關人士，其實從小泉與玉木雄一郎有外遇傳聞開始，就時常有人看到她。「她很有警戒心，會在酒店附近的便利商店之類的地方等候，直到玉木雄一郎進入酒店，她會在時間上錯開，稍後才進酒店。我在2022年下半年也目擊過2次。」（編輯：韋樞）1131111