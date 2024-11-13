日媒：7-11母公司擬採管理層收購 反制外企提案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日媒報導，日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司SEVEN&i控股公司，正評估進行管理層收購（MBO），作為對加拿大企業ACT提出收購案的反制對策，並將非上市化納入選項。

日本時事通信社報導，SEVEN&i控股公司已跟金融機構等協調進行MBO，收購總額預料將高於加拿大Alimentation Couche-Tard（ACT）所提出的約7兆日圓（約新台幣1兆4671億元）收購金額。

如果SEVEN&i控股公司成功完成MBO，將大幅超越日本大正製藥控股公司的約7100億日圓前例，成為日本企業完成MBO的最高額案例。

日本經濟新聞報導，SEVEN&i控股公司將實施股票公開收購（TOB），若要收購所有股分，總額很可能高達逾6兆日圓，預想跟ACT的提案收購金額相同規模。

SEVEN&i控股公司表示已收到自家公司創辦人方面的資產管理公司收購提案，創辦人方面也開始就資金籌措向金融機構提出徵詢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，要實現MBO仍有許多困難，包括能不能找到除了SEVEN&i控股公司經營團隊以外的出資者，及金融機構有沒有辦法提供如此巨額的融資等。

報導指出，SEVEN&i控股公司截至今天為止的市值約5兆8000億日圓，如果MBO能實現的話，將成為日本企業MBO最高額案例。不過，SEVEN&i控股公司目前評估仍在初期階段，由於國內外情勢及和ACT針對收購談判流程的環境不透明，最後也有可能無法實現MBO。（譯者：黃名璽）1131113