越南國家主席出訪智利 隨行安全人員陷性侵指控

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（中央社記者陳家倫河內13日專電）越南國家主席梁強9日起率代表團出訪智利、秘魯並出席APEC峰會，隨行的安全人員卻在首站智利被控涉入性侵害案，這名人員10日晚間被逮，11日遭法院裁定出境。

梁強（Luong Cuong）率領高階代表團於9至12日訪問智利，12至16日訪問秘魯，同時出席在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。這是梁強10月下旬擔任越南國家主席以來的首次出訪。

智利外交部11日在官網發布新聞稿指出，越南代表團的安全人員10日晚間被控涉入性侵害案，隨即遭到逮捕。智利外交部對此深表遺憾，準備好透過各種必要的方法協助相關單位。

中央社12日向越南外交部查證此事，至今天發稿前仍未收到回覆。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）等外媒報導，智利的法院11日裁定，一名越南代表團的成員必須離開智利，而且在遭到性侵害的指控後，至少兩年內都不能再入境智利。

這名越南安全人員10日晚間被捕之後，梁強11日繼續和智利總統波里奇（Gabriel Boric）見面。（編輯：韋樞）1131113