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以色列再遭聯合國指控 人權觀察：構成危害人類罪

2024/11/15 12:27
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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）聯合國調查以色列行為特別委員會今天表示，以色列在加薩的戰事符合種族滅絕特徵，人權觀察（Human Rights Watch）報告也稱以色列讓加薩人民流離失所構成「危害人類罪」。

以色列稱人權觀察的說法「完全不實」，堅稱以色列的行動「僅針對瓦解哈瑪斯（Hamas）的恐怖能力，而非加薩人民」，不過以色列並未對聯合國報告做出回應。

聯合國特別委員會在涵蓋巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列一直到今年7月的新報告點出，以色列「蓄意造成大規模平民傷亡和巴勒斯坦人民生命受到威脅的狀況」。

委員會在聲明中指出：「包圍加薩期間，以色列無視聯合國一再呼籲、國際法院（International Court of Justice）具約束力裁定和安全理事會決議，阻礙人道援助，發動針對性攻擊，並且殺害平民及援助工作者，蓄意造成死亡、飢餓和重傷。」

委員會強調，以色列在加薩的戰爭行為「符合種族滅絕特徵」；這是聯合國首次在加薩戰爭背景下使用「種族滅絕」一詞。

委員會指出，以色列利用「飢餓作為戰爭手段，對巴勒斯坦人口進行集體懲罰」。

這並非以色列首次面臨這類指控。南非去年將案件提交國際法院，指控以色列違反1948年聯合國種族滅絕公約，以色列予以否認。

人權觀察在另一份報告中說：「負責指揮的高階官員聲明表明，強迫流離失所是故意為之，是以色列國家政策的一部分，因此構成危害人類罪。」

人權觀察還說：「鑑於證據有力表明多次強迫流離失所的行為是有意為之，因而構成戰爭罪。」

人權觀察研究員哈德曼（Nadia Hardman）表示，這份172頁報告是基於流離失所的加薩人民訪談內容、衛星影像及截至今年8月的公開報導，而得出的調查結果。

儘管以色列宣稱流離失所是出於保護平民安全或軍事需求，但哈德曼指出，「以色列不能僅以武裝團體的存在來為人民流離失所一事開脫」。

她強調，以色列每次都必須證明讓平民流離失所是「唯一選項」，以符合國際人道法。

以色列則駁斥人權觀察的報告。

以色列外交部發言人馬莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群媒體X上說：「人權觀察關於以色列在加薩行為的言論一次又一次完全錯誤，脫離現實。」

以色列軍方在致法新社的聲明中指責人權觀察的「反以色列偏見」及製造「某些公然的不實陳述」。

人權觀察呼籲國際刑事法院（International Criminal Court）檢察官「展開調查」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1131115

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馬莫斯坦
聯合國通過決議 要以色列1年內結束占領巴勒斯坦
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