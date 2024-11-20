應對中國科技競爭 美國會委員會提出AI「曼哈頓計畫」

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）隨著美中兩國在先進科技方面的競爭日益激烈，美國國會美中經濟暨安全檢討委員會今天提出一項曼哈頓計畫式的倡議，以投入資金開發與人類一樣聰明或更具智慧的人工智慧系統。

路透社報導，跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）強調，公私部門合作是推動通用人工智慧（AGI）發展的關鍵，但在發布的年度報告中，並未提出具體投資策略。

「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）是第二次世界大戰期間，美國政府與私部門的大規模合作，最終製造出首枚原子彈。

USCC委員兼軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）執行長資深顧問海柏格（Jacob Helberg）表示：「綜觀歷史，那些率先抓住快速技術變革時期的國家，往往能打破均勢，改變全球權力平衡狀態。」

他還說：「中國正快速朝向AGI前進…我們必須極度認真看待，這至關重要。」

海柏格指出，能源基礎建設是訓練大型AI模型的一大瓶頸，他認為，簡化資料中心的許可流程可能是公私合作加速AI發展的範例。

USCC於2000年由美國國會成立，每年就美中關係提供建議。該委員會以鷹派政策建議著稱，目標是在立法者應對與中國的經濟和戰略競爭問題時，為其提供指引。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131120