奧班擬邀以總理訪匈牙利 不甩國際刑事法院逮捕令
2024/11/22 17:58
（中央社布達佩斯22日綜合外電報導）匈牙利總理奧班今天表示，將邀請以色列總理尼坦雅胡訪問匈牙利，並保證「不會遵守」國際刑事法院對尼坦雅胡發布的逮捕令。
路透社報導，國際刑事法院（ICC）昨天以涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）衝突中觸犯戰爭罪及違反人道罪等指控為由，對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領馬士禮（Ibrahim Al-Masri）等人發布逮捕令。
馬士禮較廣為人知的名字是戴夫（Mohammed Deif），以色列曾聲稱，以軍空襲行動已經擊斃戴夫，而哈瑪斯既未證實也沒否認他的死訊。
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匈牙利目前擔任歐洲聯盟（EU）為期6個月的輪值主席國，奧班（Viktor Orban）告訴國家廣播電台，國際刑事法院發布逮捕令是「錯誤」之舉，且尼坦雅胡能在匈牙利平安進行協商。
奧班說：「今天我將邀請以色列總理尼坦雅胡先生訪問匈牙利，我會向他保證，如果來訪，國際刑事法院裁決在匈牙利不會發揮作用，我們不會遵守（裁決）內容。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131122
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