日本端規模8.3兆元振興經濟方案 拚國會12月通過

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本政府今天傍晚召開臨時內閣會議，敲定納入因應物價上漲等在內的振興經濟方案，包含民間資金在內的整體「事業規模」達39兆日圓（約新台幣8.34兆元）。

日本放送協會（NHK）報導，這項振興經濟方案的目標為「確實轉型至藉由薪資提升與投資帶動的成長型經濟」，其中揭示的三大重點為營造薪資上漲的環境等促進日本經濟與地方經濟的成長，其二為因應物價上漲，其三是確保國民的安心與安全。

而主要的措施包括，自2025年1月起重啟電費與瓦斯費補助，為期至2025年3月；提供所得未達特定標準等條件的國民補助；重建能登半島地震災區基礎設施，以及協助災民重拾生活的相關支援政策。

日本政府臨時內閣會議這次敲定的振興經濟方案，財政支出規模達21兆9000億日圓，包含民間資金在內的整體「事業規模」達39兆日圓。

日本政府針對其中13兆9000億日圓，將編列在本年度的補正預算案（補充改正預算案）一般會計支出，且希望在12月初提交給臨時國會審議並通過。

另外，根據執政聯盟自民黨與公明黨，以及其中一個在野黨國民民主黨之間的協議，這項振興經濟方案載明將在磋商稅制改革之際，調高現行所得稅起徵門檻年收入103萬日圓（約新台幣22萬元），也就是說2025年度日本討論稅制改革時，將會展開具體的評估。

日本臨時國會日程預計從11月28日到12月21日止，為期24天。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1131122