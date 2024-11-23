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外籍遊客疑誤飲假酒增至6死 寮國政府深表悲痛

2024/11/23 14:46
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（中央社寮國溫永23日綜合外電報導）寮國西北部有「背包客天堂」之稱的溫永（Vang Vieng）發生外國觀光客疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡事件，死亡人數目前增至6人，寮國政府今天對此表示「深感悲痛」。

法新社報導，寮國外交部在官網發布聲明，向「死者家屬致上誠摯同情和最深切哀悼之意」，並說有關當局已展開調查以釐清事發原因。

大約12位外國人在本月12日後陸續病倒，其中2位丹麥公民、1名美國人、1名英國人和2名澳洲人喪生。

美聯社提到，澳洲19歲青少女鮑爾斯（Holly Bowles）家屬昨天表示，鮑爾斯在泰國首都曼谷的醫院過世，她是在寮國喝了受汙染的酒後病重不治。她是第2位疑似因誤飲假酒而喪命的澳洲年輕觀光客。

澳洲官方力促寮國有關當局進行全面且透明的調查。

寮國觀光警察告訴法新社，娜娜背包客青年旅館（Nana Backpackers Hostel）的越南籍經理已被拘留問話。不過目前無人受到刑事指控。（譯者：盧映孜/核稿：洪培英）1131123

#美聯社
#法新社
#寮國
#澳洲
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