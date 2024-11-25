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專家：台積電赴美建廠 美企仍可能仰賴台製晶片

2024/11/25 11:41（11/25 12:03 更新）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站報導，即使台積電在亞利桑那州建廠，在可預見的未來，一些美國企業可能會繼續依賴台積電在台灣製造的晶片。

拜登政府本月15日宣布，商務部將根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元的直接資金補助，用以支援台積電在鳳凰城（Phoenix）建造的3座晶圓廠。第1座晶圓廠預計2025年初開始全面投入生產。

拜登政府在新聞稿中表示，這是落實獲得國會跨黨派支持的晶片法（CHIPS Act）「關鍵里程碑之一」。晶片法支持者希望這項法案將為美國創造就業機會，確保供應鏈安全，並減少美國對台灣先進晶片的依賴。據估計，全球90%的先進晶片皆由台積電生產，這些晶片為iPhone到汽車等各種產品提供動力。

產業專家告訴「財經內幕」，儘管台積電在鳳凰城的晶圓廠預計將提高美國半導體晶片產量，但這家企業並未在美國本土生產最先進晶片。

半導體研究與顧問公司SemiAnalysis的分析師科克（Jeff Koch）說，台積電在美國生產的晶片預料將落後其更先進的台灣製晶片1至2個層級。例如在鳳凰城的第1座晶圓廠量產4奈米製程，而台積電在台灣已開始生產3奈米晶片。奈米尺寸越小，就能在晶片上安裝更多電晶體，使其功能更強大、更節能。

根據報導，儘管台積電在亞利桑那州的第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，預計2028年開始全面量產，但科克表示，台積電預計明年將開始在台灣生產2奈米晶片。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）告訴「財經內幕」，當台積電的鳳凰城晶圓廠開始生產2奈米晶片時，這家公司預計將在台灣生產更先進晶片。

他說：「在未來很長一段時間裡，美國仍將依賴台灣晶片。即使晶片法取得巨大成功，也很難讓美國在全球晶片製造產能占比升至17%到20%。」目前全球晶片產能中，美國僅占10%。

美國商務部說，隨著台積電亞利桑那州晶圓廠投入運作，台積電預計將在未來幾年把最先進晶片產線逐步移至美國。

台積電拒絕針對是否會繼續在台灣生產最先進晶片置評。

美國企業研究所（AEI）非常駐高級研究員米勒（Chris Miller）表示，輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）和超微公司（AMD）可能會繼續從台灣採購晶片。

米勒補充說：「我認為台積電在亞利桑那州建廠意義重大，但考慮到當前的政策和投資趨勢，美國未來多年將使用大量台製晶片。」

台積電最先進晶片優先在台灣製造，部分原因是台積電在台灣進行研發，因此較容易推出更先進的技術。此外，科克說，維持生產水準有助台灣保持在晶片製造業的重要地位，這對全球經濟至關重要。

他補充說，倘若中國侵台，維持這種動能可能會讓美國更可能向台灣提供軍事援助。

科克說，台灣政府不太可能允許台積電優先在美國建造最先進晶圓廠。他說：「這是台灣最有價值的戰略能力。沒有這個能力，就無法獲得美國的安全保證」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希（William Alan Reinsch）說，拜登政府的目標是提高國內晶片產能，而非完全消除美國企業對外國製造晶片的依賴。

更重要的是，即使有些美國企業繼續從台灣採購晶片，發展和培養美國半導體產業的努力，也可能有助保護美國供應鏈免受地緣政治事件影響。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131125

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