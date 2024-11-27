加媒專訪駐加代表曾厚仁：台加關係從未如此緊密

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（中央社記者胡玉立多倫多26日專電）「多倫多太陽報」24日刊出駐加代表曾厚仁專訪，內容評論台灣外交處境，並指從加拿大軍艦航經台海，到近期加國聯邦眾議院一致通過有關聯大第2758號決議之動議、否定中國對台主權，台加關係從未如此緊密。

曾厚仁是在15日接受「多倫多太陽報」（Toronto Sun）專訪，說明台加關係進展及印太區域安全情勢；專訪於24日刊出。針對加國聯邦眾議院6日無異議通過有關聯大第2758號決議的動議案，挑戰中國宣稱對台灣主權立場，曾厚仁強調，該動議對台灣極其重要，對台灣來說具「分水嶺」意義。

報導指出，在加中關係惡化之際，加台關係卻更加緊密；隨著越來越多國家挺身反制中國擴張野心，台灣在國際的獨特地位，也開始受到關注。

曾厚仁表示，台灣選手在奧運及體育賽事中以模糊不明的「中華台北」（Chinese Taipei）名義參賽，源自想與中華人民共和國保持正式關係國家所採行的「一中政策」。「一中政策」對台灣的影響無所不在。不過，加拿大奉行其自訂的「一中政策」，與台灣保持非正式卻重要的經濟文化及民間交流關係，雙方貿易量達數十億美元，台灣現為加國第15大貿易夥伴。

談到聯大第2758號決議案，曾厚仁指出，1971年聯合國大會通過決議承認中華人民共和國為「中國在聯合國的唯一合法代表」，致台灣退出聯合國。聯合國還應中國要求，取消邀請台灣參加包括每年5月世衛年會在內的多個國際組織。對多數西方國家而言，這樣的舉措失當。

曾厚仁表示，「台灣因該項決議被迫退出聯合國，也因為缺席，台灣在聯合國失去發言權，成員國只能聽信中國對該決議的扭曲謬論。」北京不當詮釋聯大第2758號決議，合法化其在台海及周邊地區不斷升高的軍事擴張行動，但中方的立場，已開始受到包含加拿大在內越來越多西方國家挑戰。

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報導還指出，隨著資訊時代來臨，台灣與中國之間的摩擦已移轉到網路世界。加拿大通訊安全局（CSE）10月發布報告，稱中國為「加國最全面性的網路安全威脅」，台灣在這方面可以分享很多經驗；正因如此，加拿大近期已在台派駐一位網路專員。

曾厚仁表示：「加拿大認知到網路安全合作的重要性，在印太地區派遣6至7位網路專員，台灣就是其中一站。」（編輯：陳承功）1131127