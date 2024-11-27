巴基斯坦前總理支持者首都示威 鎮壓行動逮捕近千人

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（中央社伊斯蘭馬巴德27日綜合外電報導）巴基斯坦抗議民眾在首都伊斯蘭馬巴德街頭示威，要求釋放入獄的前總理伊姆蘭汗，當局出動安全部隊鎮壓，並將示威者驅離市中心。警方今天表示，已有近千人遭到逮捕。

法新社報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）不滿遭禁參與今年2月的大選，並聲稱重返政壇受阻，逾萬抗議民眾響應他的號召，自週末開始湧入伊斯蘭馬巴德。

抗議民眾打算占領總理官邸和國會外的公共廣場。他們步步逼近之際，巴基斯坦當局調度2萬安全部隊與示威群眾對峙。

警方與準軍事部隊徹夜朝手握棍棒與彈弓並縱火焚燒路障的抗議群眾，發射催淚瓦斯和橡皮子彈。

伊斯蘭馬巴德警察首長黎茲維（Ali Nasir Rizvi）表示，自24日到26日之間已逮捕954名抗議者。昨天抗議民眾距離他們意圖占領的公共廣場不到1.6公里。

巴基斯坦當局表示，安全部隊今天清晨動用催淚瓦斯和棍棒驅逐示威民眾，淨空主要街道前，至少有1名員警和4名準軍事部隊成員喪命。

前總理伊姆蘭汗2023年8月起入獄迄今。他聲稱當局為阻止他今年重返選舉，而對他發起數十起官司。

伊姆蘭汗的「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf，PTI）在今年2月大選後，無視當局打壓，定期集會抗議，不過26日的首都示威是截至目前規模最大的一次。

超過1萬名抗議者無視當局封城和禁止公共集會禁令，湧入首都伊斯蘭馬巴德，並和2萬名安全部隊人員爆發衝突。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131126