巴基斯坦前總理支持者示威爆衝突 已知至少6死

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（中央社伊斯蘭馬巴德27日綜合外電報導）巴基斯坦的抗議民眾在首都伊斯蘭馬巴德街頭示威，要求釋放入獄的前總理伊姆蘭汗，經維安部隊全面鎮壓後，今天市中心已全面淨空，當地媒體報導，已知至少造成6死。

法新社報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）不滿遭禁參與今年2月的大選，並聲稱重返政壇受阻，逾萬抗議民眾響應他的號召，自週末以來湧入伊斯蘭馬巴德。

抗議民眾打算占領總理官邸和國會外的公共廣場，當他們步步逼近，巴基斯坦當局調度2萬安全部隊與示威群眾對峙。

警方與準軍事部隊徹夜朝手握棍棒與彈弓並縱火焚燒路障的抗議群眾，發射催淚瓦斯和橡皮子彈。

不過法新社工作人員目擊，至今天凌晨，通往伊斯蘭馬巴德政府特區的交通要道已經沒有群眾，配備鎮暴裝備的安全部隊由巴士載運撤離當地。

另據路透社引述巴基斯坦當地媒體今天報導，進駐首都伊斯蘭馬巴德的安全部隊午夜時分展開全面突襲，導致數以百計的抗議民眾被捕後，伊姆蘭汗的政黨中止要求他獲釋的街頭抗爭。

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巴基斯坦Geo News電視台引述「巴基斯坦正義運動黨」（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）的聲明指出，PTI宣布抗爭「暫緩」，因至少6人包括4名準軍事部隊的士兵和兩名抗議民眾不幸喪命。

巴國媒體Geo News與ARY報導，伊斯蘭馬巴德市中心全面熄燈陷入一片漆黑，安全部隊隨即發動大規模突襲並發射催淚瓦斯，聚眾的抗爭幾乎被驅散殆盡。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1131127