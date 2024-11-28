新加坡總理今出訪泰國 將與泰王泰總理會面

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（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡與泰國明年將迎建交60週年，新加坡總理黃循財今天訪問泰國，期間將與泰國總理貝東塔會面。黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖。

新加坡總理公署發布新聞資料，黃循財今天出訪泰國，期間將與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。

聯合早報報導，黃循財應貝東塔之邀訪問泰國，他將在訪問期間，會見泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），貝東塔也將為黃循財一行人設宴。

黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖，兩人曾在今年10月於寮國舉行的東協峰會上會面。

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報導指出，星泰明年將迎建交60週年，雙邊貿易額在2023年達到417.8億新幣（約新台幣1兆240萬元），為彼此的第9大貿易夥伴。新加坡是泰國第2大境外投資者，2023年投資額達48億新幣，主要涵蓋金融與保險服務、製造業、批發零售，以及房地產等領域。

2022年時任新加坡總理李顯龍在APEC峰會期間訪問曼谷；2023年時任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）訪問新加坡。（編輯：唐佩君）1131128