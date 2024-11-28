本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
批拜登政府卸任前加速發放晶片製造補貼 川普任命準官員揚言審查
首頁 / 國際

新加坡總理今出訪泰國 將與泰王泰總理會面

2024/11/28 10:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡28日專電）新加坡與泰國明年將迎建交60週年，新加坡總理黃循財今天訪問泰國，期間將與泰國總理貝東塔會面。黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖。

新加坡總理公署發布新聞資料，黃循財今天出訪泰國，期間將與貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。

聯合早報報導，黃循財應貝東塔之邀訪問泰國，他將在訪問期間，會見泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），貝東塔也將為黃循財一行人設宴。

黃循財是貝東塔上任後接待的首位外國政府領袖，兩人曾在今年10月於寮國舉行的東協峰會上會面。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，星泰明年將迎建交60週年，雙邊貿易額在2023年達到417.8億新幣（約新台幣1兆240萬元），為彼此的第9大貿易夥伴。新加坡是泰國第2大境外投資者，2023年投資額達48億新幣，主要涵蓋金融與保險服務、製造業、批發零售，以及房地產等領域。

2022年時任新加坡總理李顯龍在APEC峰會期間訪問曼谷；2023年時任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）訪問新加坡。（編輯：唐佩君）1131128

黃循財
新加坡執政黨李顯龍交棒 黃循財可望接秘書長拚大選外交部：新加坡向來說的是一中政策 中國偷梁換柱
貝東塔
泰國前總理戴克辛遭檢舉違憲 憲法法庭拒絕受理APEC文件稱台灣China Taipei 秘魯主辦方：誤植已改正
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：