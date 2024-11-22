泰國前總理戴克辛遭檢舉違憲 憲法法庭拒絕受理

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國總理貝東塔上任後，不少聲音質疑貝東塔的執政和她所屬的為泰黨受到前總理戴克辛影響，有保守派的律師檢舉戴克辛和為泰黨違憲，不過憲法法庭今天拒絕受理此案。

隸屬為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）8月14日因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女、為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

戴克辛叱吒泰國政壇多年，即使流亡海外，仍深深影響泰國政治發展。他去年8月返回泰國後，就是媒體關注焦點；今年2月獲假釋後，更四處拜訪支持者，相當活躍。

在貝東塔選上總理後，不少聲音質疑戴克辛影響貝東塔執政和為泰黨運作，保守派律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）是其中之一。他向檢察總長辦公室提出6項對戴克辛和為泰黨的檢舉案，認為戴克辛影響為泰黨運作涉及違反憲法49條，傷害了以泰王為首的君主立憲制。

檢察總長辦公室把提拉育的檢舉送交憲法法庭，憲法法庭今天以匿名投票方式拒絕受理這些案子。

憲法法庭認為，證據不足以證明戴克辛的行為會傷害以泰王為首的君主立憲制，因此不符合憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定。

泰媒報導，貝東塔得知憲法法庭的決定後表示鬆了一口氣。她表示，把國家的責任和個人事務分開是很重要的，她的內閣會照常工作，而她會一直支持自己的父親。

檢舉戴克辛和為泰黨的不只提拉育。泰國選舉委員會日前共收到6件檢舉案件，認為為泰黨和執政聯盟內其他6個政黨的運作受戴克辛影響，違反政黨法，希望選委會調查此事。選委會已在10月中旬成立調查委員會，預計60天內提出調查報告和建議。

泰國政黨法禁止任何非黨員人士影響或主導政黨運作。若違反規定，政黨最嚴重可能遭解散。（編輯：田瑞華）1131122