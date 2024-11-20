戴克辛指胞妹盈拉將返回泰國 司法部長：須依法進行

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國前總理戴克辛流亡多年後在去年返國，並在今年8月重返自由之身。他近日受訪說，同樣流亡海外的前總理盈拉應在明年4月潑水節前可返泰。司法部長表示一切要依法律進行。

盈拉（Yingluck Shinawatra）在2011年就任總理，2014年因一起人事調動案被撤銷總理資格，2017年逃亡海外，身上背著多起貪污瀆職罪名。泰國最高法院去年12月和今年3月宣判2起盈拉涉及的瀆職罪名不成立，輿論多認為這是在為盈拉返國鋪路。

盈拉所屬為泰黨（Pheu Thai）在去年5月國會大選後獲得組閣權，盈拉哥哥、曾流亡海外的戴克辛（Thaksin Shinawatra）在去年8月返國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑。

戴克辛隨後申請王室特赦，刑期獲准從8年減為1年，戴克辛保外就醫半年後，在今年2月下旬獲得假釋返家，並在今年8月中旬獲得王室特赦，重返自由之身。

戴克辛日前接受日本媒體日經亞洲（Nikkei Asia）訪問，戴克辛在訪問中表示，他沒看到有什麼事情阻礙盈拉返泰，依照時機，盈拉在明年4月俗稱潑水節的宋干節（Songkran）之前應該就可以返回泰國。

民族報（The Nation）報導，司法部長塔維（Tawee Sodsong）昨天對此回應表示，目前沒有正式討論盈拉返國事宜，就算有也要透過司法體系，矯正署必須要在法院發出逮捕令之後才能進行後續動作。

記者詢問塔維，如果盈拉返泰，是否會依循戴克辛返泰模式，塔維僅表示，沒有特定模式，一切必須依照法律進行。（編輯：張芷瑄）1131120