沃爾瑪加入美企「反覺醒」行列 逐步放棄多元共融政策

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）隨著對發展中的政策支持減弱，美國最大的私人雇主沃爾瑪（Walmart）宣布逐步取消「多元化、公平和共融」（DEI）政策規定，成為最新一家對支持少數族群計畫展開反思的美國企業。

法新社報導，沃爾瑪表示，將逐步取消「多元化、公平和共融」（DEI）及「拉丁裔」（Latinx）等條款，結束供應商多元化計畫，關閉種族平等中心，並退出著名的同性戀權利指數。

汽車大廠福特（Ford）、農機巨擘約翰迪爾（John Deere）、居家修繕及家電連鎖零售業者羅威公司（Lowe's Companies Inc.），哈雷機車（Harley-Davidson）和威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel 's）等知名品牌都已採取類似舉措，反映美國公眾生活中對所謂政治正確的強烈抵制。

這種右傾轉變在一定程度上是因為民粹主義者川普重返白宮，並為2023年最高法院裁決終止大學招生的平權行動奠定基礎。

DEI倡議旨在糾正歷史性的歧視，但保守派長期批評這是不公平地針對白人，特別是男性，只是在作秀。

在沃爾瑪這項宣布前對其進行遊說的反DEI活動家斯塔巴克（Robby Starbuck）盛讚，這是「我們結束美國企業界覺醒運動至今最大的勝利」，還說沃爾瑪的股價上漲了2.1%。

35歲的斯塔巴克在川普11月5日擊敗賀錦麗之前接受法新社採訪時表示，美國老百姓厭倦了美企的包容性和多元化政策。

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他說：「人們有權發表自己的觀點，我們需要一個為每個人創造平等地位的制度，也不會強迫大家接受任何一種意識形態。」

在川普選戰承諾「結束覺醒」的鼓舞下，保守派團體已針對要提升少數族裔和女性地位的企業和聯邦計畫頻頻興訟。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131128