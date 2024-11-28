暴雨引發洪患土石流 大馬數萬人受災、印尼至少27死

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（中央社吉隆坡/雅加達28日綜合外電報導）馬來西亞首相安華今天表示，本週的暴雨在大馬6州引發洪災，影響逾3萬7000人；印尼官員也說，國內北蘇門答臘省多處發生暴洪和土石流，造成至少27人喪生。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）在國會表示，吉蘭丹州（Kelantan）、丁加奴州（Terengganu）、吉打州（Kedah）、玻璃市州（Perlis）、柔佛州（Johor）及霹靂州（Perak）已設置322處臨時避難所，收容受洪災影響、流離失所的民眾。

安華指出，大馬接壤泰國的東北部吉蘭丹州成為重災區，當地共有9223個家庭、約3萬582人受影響。

安華強調，已指示國家災害管理局（National Disaster Management Agency）動員所有聯邦和州層級機關，以在整個雨季期間確保災民和其他居民的人身安全。

此外，印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）降下暴雨，在多處引發暴洪和土石流災情。官員今天表示，1輛小型巴士遭泥流滅頂，救難人員正全力搜救。

根據印尼防災機關，北蘇門答臘省從上週開始降下大雨，在當地4個行政區引發暴洪和土石流。

北蘇門答臘省警方發言人瓦胡迪（Hadi Wahyudi）告訴路透社，日里雪冷縣（Deli Serdang）1座村莊昨天發生土石流，造成至少7人死亡、20人受傷。

他說，救難人員正搜尋失蹤民眾，包括受困1輛小型巴士和其他車輛上的人；這些車輛行經1條群山圍繞的省道公路時遭土石流侵襲。他還說，目前暫時無法預估精確受災人數。

在其他地方，救難人員自上週末開始的搜救行動中尋獲20具遺體，目前仍在尋找2名下落不明的民眾。（譯者：洪啓原/核稿：施施）1131128