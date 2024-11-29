本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北捷票價不漲、儲值卡回饋金縮水 估明年上半年實施
首頁 / 國際

日本那霸港海底現21枚未爆彈 當局擬2025年處理

2024/11/29 17:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本沖繩縣那霸港海底今年1月至今，已被偵測出21枚，總重量共600多公斤的未爆彈，這些均是二次世界大戰後期沖繩戰役的砲彈。自衛隊正在協調2025年3月實施水中爆破處理。

日本放送協會（NHK）報導，根據海上自衛隊等單位表示，配合那霸港新港碼頭地區的地基改良工程所執行的潛水偵測，偵測結果顯示今年1月至今發現共21枚未爆彈，其中包含3枚各125公斤的砲彈、6枚5英吋艦砲等。

這些砲彈目前被集中在海底的特定地點管理，但是因砲彈附著著珊瑚等狀況，相關團隊難以移除上面的信管。相關人士表示，海上自衛隊正在朝水中爆破的方向協調。

而位於那霸港附近的觀光景點「波之上海灘」，在爆破處理之際可能會實施管制，禁止民眾到海裡戲水。

沖繩在沖繩戰役中飽受美軍空襲及艦砲射擊等，當時的猛烈砲襲也被稱為「鐵之風暴」，推估共留下約1萬公噸的未爆彈，而從沖繩1972年回歸日本後，自衛隊就持續投入未爆彈處理工作。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1131129

#日本
#未爆彈
#沖繩
#海上自衛隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：