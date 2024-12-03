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拜登加碼軍援烏克蘭236億 首度含反步兵地雷

2024/12/3 09:08（12/3 09:33 更新）
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美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透社）
美國總統拜登（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓2日專電）美國總統拜登政府今天新增援助烏克蘭價值7億2500萬美元（約新台幣236億元）武器，首度納入反步兵地雷，另包括刺針飛彈、海馬斯多管火箭系統的彈藥、反無人機系統等。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登（Joe Biden）9月宣布，卸任前要確保烏克蘭處於最強戰力狀態，並指示政府充分利用可能的資金來支持烏克蘭防衛能力，因此今天再新增7億2500萬美元軍援。

白宮指出，拜登使用總統撥款權，從國防部的庫存提供這批軍備。

根據美國國務院的新聞稿，軍備內容包括刺針飛彈、無人機、無人機反制系統、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的彈藥、155毫米和105毫米砲彈、非持久性反步兵地雷、標槍（Javelin）和AT-4反裝甲系統、拖式（Tow）飛彈、小型武器和彈藥、爆破設備和彈藥、保護關鍵基礎設施的設備、備用零件、輔助設備等。

蘇利文說，今年稍早，美國向烏克蘭提供急需的防空系統，烏克蘭已經獲得數百枚防空飛彈，還有更多飛彈將陸續運送。而為了協助烏克蘭穩定東部防線，拜登也同意提供非持久性反步兵地雷（非持久性指特定時間後，地雷會失效，以減少對人員和環境的長期威脅），這是美國在使用反步兵地雷政策時的一項例外。

蘇利文指出，美國今天再額外提供數十萬發炮彈、數千枚火箭，以及其他關鍵戰力，以幫助烏克蘭捍衛自由和獨立。

根據美國國防部的資料，這是自2021年8月來提供烏克蘭的第71批軍援。拜登上任後已提供烏克蘭620億美元軍援，其中614億美元於俄烏戰爭爆發後。

此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）舉行電話會談。

國防部新聞稿指出，奧斯汀譴責俄羅斯最近以飛彈、無人機系統攻擊烏克蘭民用基礎設施，俄羅斯使用中程彈道飛彈，顯示戰爭情勢再升級。他也說明美國援助烏克蘭的最新一批軍備，是為提升烏克蘭抵禦俄羅斯的能力。（編輯：張芷瑄）1131203

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