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川普允諾打造強力軍隊並結束俄烏戰爭 但未提細節

2024/11/15 22:10
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（中央社棕櫚灘14日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天允諾打造一支「強有力的軍隊」，並重申結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的承諾，但他未進一步說明細節。

法新社報導，競選期間提出「美國優先」外交政策的川普，已表示希望促成基輔與莫斯科當局和談，但沒有透露細節，他也想結束中東地區的戰事。

保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）今天於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉辦晚宴，川普出席並發表談話。

他說道：「我們必須重返實施低稅率和擁有強大軍隊的偉大國家。我們要整頓軍隊，我們以前做過，如今我們不得不再次這麼做。」

川普還指出：「我們將努力解決中東問題，也會非常努力解決俄羅斯與烏克蘭的問題。這一切必須停止。」

川普勝選且將二度入主白宮，可能使爆發至今將近3年的俄烏戰爭出現劇變，導致華府給予基輔的龐大軍援受到質疑，這些援助對於烏克蘭國防至關重要。

川普先前於競選造勢活動聲稱，自己能在數小時內結束俄烏戰爭，還說他會跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接對話。

不過，川普並未透露他打算如何促成俄烏雙方達成和平協議，也沒說自己會提出何種條件。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1131115

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