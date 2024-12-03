WTO秘書長訪星 總理黃循財：多邊貿易體系面臨壓力

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（中央社記者吳昇鴻新加坡3日專電）WTO秘書長伊衛拉訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示，經濟保護主義使多邊貿易體系面臨壓力，各國必須更努力強化和改革WTO，處理現代貿易問題的複雜性，創造公平的全球競爭環境。

黃循財昨晚在臉書（facebook）發文，發布與世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）的合照。他表示，歡迎伊衛拉首次正式訪問新加坡。

黃循財表示，隨著地緣政治緊張局勢加劇、經濟保護主義和全球權力版圖變化對國際貿易基礎構成挑戰，多邊貿易體系面臨壓力。面對這些壓力，各國必須更努力強化和改革WTO，處理數位貿易、綠色貿易等現代貿易問題的複雜性，創造公平的全球競爭環境。如果不這樣做，將導致世界變得更危險和分裂。

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此外，越南國會主席陳青敏正在訪問新加坡，這是他今年5月上任後首次正式出訪新加坡。黃循財在臉書發文表示，越南是新加坡的好朋友，兩國在區域和多邊事務上有著許多共同的觀點，星越合作廣泛，除了聯手開發的18個工業園區計畫，雙方也在綠色和數位經濟領域深化合作，包括可再生能源和碳權。

黃循財指出，期待明年將兩國關係提升為「全面戰略夥伴」。聯合早報報導，陳青敏會見黃循財與新加坡國會議長謝健平時表示，頻繁的高層互訪、緊密的民間交流，以及穩固的經濟連結，是星越關係的重要基礎。（編輯：田瑞華）1131203