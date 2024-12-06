5年紙吸管將劃句點 日本星巴克改採生物塑膠吸管

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本星巴克預計2025年1月起更換吸管材質，將推動5年的紙吸管改為生物塑膠吸管。由於後者在使用上的感受比前者來得好，預料也可減少廢棄物數量，兼顧顧客滿意度和環保考量。

日本經濟新聞報導，星巴克從2020年1月起提供紙吸管，但因為消費者反映「時間一長就會變軟」、「影響（飲品）味道」等，所以決定改採生物塑膠吸管。

星巴克2025年1月23日將從沖繩縣內所有32家分店開始更換吸管，預計3月起擴及全日本逾1900家分店。

生物塑膠吸管主原料來自植物油等，由於重量比紙吸管來得輕，預估可讓店內產生的廢棄物減少約5成。生物塑膠可藉由海水或土壤內的微生物進行分解，對環境負擔也較輕。

日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11），也在所販售的咖啡商品使用生物塑膠吸管。

由於部分顧客不喜歡使用紙吸管，日本麥當勞已從今年7月起，在埼玉縣內約40家分店試行不提供紙吸管，改用「就口杯蓋」，並另外提供有需求的顧客塑膠吸管。（譯者：黃名璽）1131206