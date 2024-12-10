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聯合國海洋法公約42週年 菲重申和平解決海事爭議

2024/12/10 17:54
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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）今天是聯合國海洋法公約（UNCLOS）通過42週年紀念日，菲律賓外交部發布聲明，重申各締約國遵守規章、尊重法治、以和平方式解決海事爭議的重要性。

菲律賓外交部表示，致力維護海洋權利的合法主張，同時也根據合法測量出的基線，持續與週邊沿海國家就專屬經濟區、大陸棚和延伸大陸棚的劃界作討論。

聲明寫道，這種願在UNCLOS規範內與鄰國洽商的意願，證明了菲律賓對於以和平方式解決爭端、法治和以法治為基礎之國際秩序的信念。

第3次聯合國海洋法會議於1982年12月10日通過UNCLOS，並開放給各國簽字、批准和加入，UNCLOS於1994年11月16日生效。

另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天否定了向南海派出軍艦護漁及捍衛領土的構想。

小馬可仕對媒體說，菲律賓並非處於戰爭狀態，不需要動用海軍軍艦，向南海出動軍艦將南海緊張進一步升高。

菲中南海衝突長年持續不斷。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）日前說，中國已常態性在南海部署軍艦，因此菲國現也把向南海派遣軍艦列為政策選項之一。（編輯：唐佩君）1131210

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