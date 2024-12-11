美防長奧斯汀訪日 提及韓國局勢與魚鷹機停飛

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（中央社東京11日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀昨天在日本分別與日相石破茂與防衛大臣中谷元進行會談，除了提到韓國局勢之外，他也與中谷元確認針對分享美軍魚鷹機部分停飛相關訊息，進行密切合作。

「日本經濟新聞」指出，這是石破茂擔任首相之後，美國防長首度造訪日本。

日本放送協會（NHK）報導，奧斯汀昨天傍晚前往首相官邸會晤石破茂。石破茂當時表示：「一週之內，世界就發生了巨變，沒人想過韓國的情勢會變成這樣，也無法預測敘利亞的阿塞徳（Bashar al-Assad）政府會以那種方式垮台。我們必須對現今的世界負起責任。」

奧斯汀對此回應：「這是個瞬息萬變的時期，但希望日美同盟未來能繼續成為印太地區和平與穩定的基礎。」

兩人考量地區的安全保障環境日趨嚴峻，針對日美同盟強化嚇阻力與因應能力交換意見，並同意自衛隊與美軍提升指揮機制，以及推動防衛裝備技術合作等領域持續合作。

日本電視台（Nippon TV）報導，美國防長之後將隨著美國總統當選人川普於2025年1月就職後換人當，奧斯汀（Lloyd Austin）此行很可能是任內最後一次以防長身分與日本防衛大臣進行會談。

他昨天會晤完石破茂後，也造訪日本防衛省與中谷元會面。

日方在會談中要求美軍提供停飛魚鷹機的相關訊息；而美方也就此說明現況以及未來計畫等事宜，並確認包含提供資訊在內的密切合作。

另外，奧斯汀在會中討論混亂的韓國局勢，並提到駐韓美軍的狀況、美韓同盟的重要性與堅韌化。

這場會談中，兩國確認與韓國、澳洲為主地區的夥伴在內，進一步強化多邊合作，同時也確認有必要進一步強化日美同盟的嚇阻力與因應能力。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131211