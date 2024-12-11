確保安全為要務 日本17架魚鷹機再度停飛

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本防衛省鑑於美軍本月稍早暫時停飛部分魚鷹型傾斜旋翼飛機，昨天宣布除了救災等必要任務之外，當天起暫時停飛陸上自衛隊共17架V-22魚鷹機。

共同社中文網報導，陸上自衛隊解釋這項措施是「把確保安全視為首要之務」。

美聯社報導，美國西部新墨西哥州的美軍基地11月底發生魚鷹機險些墜機的迫降事件，據悉這起事件與美國空軍一架魚鷹機2023年11月在日本鹿兒島縣屋久島近海墜毀，造成機上8人殉職的事故有相似之處，都可能與金屬老化有關。

美軍本月稍早根據海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）的建議，暫時停飛部分魚鷹機。不過日本「琉球新報」報導，美軍陸戰隊已重啟魚鷹機的飛行任務。美軍一架MV-22魚鷹機今天上午於沖繩縣宜野灣市美軍普天間機場起飛，並在當地街道上空飛行過之後降落。

屋久島近海的事故發生後，美軍曾經停飛部署在全球的魚鷹機，當時陸上自衛隊也跟進美方曾經採取相同措施。到了今年3月，日本與美國重啟魚鷹機飛行。

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日本境內近期也陸續發生魚鷹機迫降事件。陸上自衛隊一架魚鷹機10月23日參加美日聯合軍演之際，飛行途中迫降在鹿兒島縣鹿屋市的自衛隊基地；同月27日，另一架陸上自衛隊魚鷹機欲從沖繩縣與那國町起飛時，因為飛行人員的操作疏失，造成左側機翼碰撞地面受損。所幸這兩起事件均無人受傷。

陸上自衛隊在10月27日的事故之後一度全面停飛魚鷹機，採取防止類似事件再次發生的措施後，於11月恢復魚鷹機的飛行任務。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131211