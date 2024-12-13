印度18歲西洋棋手勝中國好手 成史上最年輕棋王

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（中央社新德里13日綜合外電報導）印度18歲青少年多曼拉朱（Gukesh Dommaraju）昨天在新加坡舉行的西洋棋世界棋王爭霸賽（WCC）決賽中，擊敗去年的中國冠軍丁立人，成為國際西洋棋史上最年輕的棋王。

美聯社報導，多曼拉朱在比賽中以7.5分比6.5分擊敗丁立人，打破俄羅斯棋王卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）22歲奪冠的紀錄，成為國際西洋棋史上最年輕的世界冠軍。

這位印度少年奇才自12歲成為國際西洋棋特級大師後，就被視為國際西洋棋界的明日之星。他今年稍早贏得候選人賽後，以史上最年輕的挑戰者之姿進入世界冠軍賽。

贏得比賽後，多曼拉朱激動落淚，並高舉雙手慶祝。此次比賽為14局慢棋經典賽事，獎金為250萬美元（約新台幣8126萬元）。

他在奪冠後接受記者採訪時表示：「過去10年我一直夢想著這一刻。如今能將夢想化為現實，我很開心。」

繼5度世界冠軍的印度西洋棋特級大師安南德（Viswanathan Anand）之後，多曼拉朱成為第2位奪冠的印度棋手。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1131213