智利6.4地震首都有感 大樓狂搖畫面曝

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（中央社智利聖地牙哥13日綜合外電報導）智利中部今天發生規模6.4地震，首都聖地牙哥（Santiago）有感，但未立即傳出災損消息，且有關當局已排除海嘯發生的可能性。

BNO新聞網站報導，社群媒體上的相關影片顯示車輛、家居用品和樹木搖晃，尤其是在高層樓。池水也劇烈晃動。

報導說，阿根廷西部部分地區可能也稍微有感。

據美聯社報導，美國地質調查所（USGS）表示，地震發生於當地時間晚間8時38分（台灣時間14日上午7時38分），震源深度110公里，震央位於莫利納鎮（Molina）東南東方41公里處。

智利中部和北部地區感受到搖晃，包括聖地牙哥。智利國家防災應變系統（Chilean National System for Disaster Prevention and Response）表示，目前尚未收到災損或緊急情況通報。

智利的海洋測量局表示，這次地震「不符合」在這個南美國家沿海地區「引發海嘯的必要條件」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131214