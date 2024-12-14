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批造成經濟負擔 川普：致力終結日光節約時間

2024/12/14 12:52
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布將致力終結每年春天將時鐘調快1小時的「不便」慣例，認為這種做法對美國造成不必要的經濟負擔。

法新社報導，川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文中寫道：「共和黨將竭盡所能淘汰『日光節約時間』（Daylight Saving Time），它有一小群堅定的支持者，但根本不應該存在！日光節約時間相當不便，為我們的國家帶來高昂的成本。」

美國聯邦政府在一次世界大戰期間採用日光節約時間，但由於須趕早市運送農產品的農民不滿，隨即被廢除。後來許多州嘗試各自的夏令時間制度，直到1967年才再次全國實施。

2022年，民主黨掌控的聯邦參議院通過一項法案，與川普的計畫類似，提議終結每年兩次的時間調整，主張採用「新的永久標準時間」。

但這項「陽光保護法案」（Sunshine Protection Act）提議採用相反的方式，即永久實施日光節約時間，而不是淘汰，藉此帶來更明亮的晚間時光，並減少學童與上班族在天黑後回家的次數。

然而共和黨領導的聯邦眾議院沒有審議這項法案，因此未能送交總統拜登簽署成法。

這項法案於2021年由佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）提出，他曾說，研究顯示，永久實施日光節約時間有助於經濟發展。盧比歐已獲川普提名出任新政府的國務卿。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131214

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