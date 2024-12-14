美財長稱不排除制裁中國銀行業 防淪俄侵烏幫凶

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天表示，美國正考慮進一步制裁「黑暗艦隊」油輪，且不排除制裁中國銀行業者，以減少俄羅斯石油收入並讓俄國不易獲得外國物資助長烏克蘭戰事。

葉倫（Janet Yellen）所稱的「黑暗艦隊」（dark fleet）指的是俄羅斯油輪運用電子欺騙技術等手段掩飾位置或身分，藉以躲避政府及商業夥伴監督。

葉倫在接受路透社訪問時表示，美國及盟邦也可能考慮調降俄羅斯石油每桶60美元的油價上限，西方國家禁止為高於此價格的船貨提供保險與海事服務。

葉倫還說，美國財政部已制裁超出價格上限的個別營運油輪及其船東，並且可在這方面採取更多措施，暗示在她卸任前5週內可能會有進一步行動。

葉倫說：「這裡有很多可能性。我們不會預告制裁，但我們一直在關注石油收入，如果我們能找到進一步削弱俄羅斯石油收入的方法，我認為這將有利於烏克蘭。」

由於美國候任總統川普經常抱怨美國支持烏克蘭的成本，現任總統拜登趕在川普1月20日就職前加強援烏。

美國財政部官員持續與中國進行討論，推動偵查可能協助俄烏戰爭相關交易的金融機構活動。葉倫表示，過去兩年重建美中經濟與金融對話的努力有助於此。

隨著俄羅斯經濟越來越以軍事生產為主，嚴格區分商業交易與戰爭相關交易變得越來越困難。

葉倫表示，「中國有關當局體認到我們實施這些制裁將構成嚴重威脅並帶來非常不利的後果」，「他們想與俄羅斯貿易，但不希望自家的銀行受到制裁」。

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葉倫表示，中美金融工作小組最後一次會議將於下週在天津舉行，但制裁措施不太可能成為主要議題。預計焦點將是金融穩定議題，包括就如何因應潛在金融危機進行沙盤推演。

葉倫表示，對川普政府來說，與中國建立開放的溝通管道很重要，但「我認為不能只舉行領袖會議。高層級官員也必須發展這種關係，而我們做了許多有建設性的事」。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131214