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就職前打好關係 傳蘋果執行長庫克將親會川普

2024/12/14 09:02
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）知情人士向路透社表示，科技巨擘蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天晚間將在美國總統當選人川普的佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他會面。

自從川普11月勝選以來，商界領袖紛紛企圖與川普建立正面融洽的關係。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和亞馬遜公司（Amazon）分別捐出100萬美元給川普的就職基金。美國第二大銀行美國銀行（Bank of America）也計劃向川普的就職委員會提供捐款，但尚未決定捐款金額。

川普將於明年1月就任總統，他10月競選期間曾表示接到庫克的電話，庫克就歐洲聯盟（EU）對蘋果公司實施的財務懲罰表達擔憂。

歐洲監管機關近年來對幾家科技巨擘展開一連串調查，旨在遏制他們的勢力，並確保規模較小的競爭對手也能享有公平的競爭環境。美國司法部一起案件指控蘋果公司非法壟斷智慧型手機市場。

川普的團隊和蘋果公司並未立即回應記者的置評請求。「紐約時報」稍早報導了川普與庫克將會面的消息。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131214

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