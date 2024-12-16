喀桑多瑪穿藏服跳藏舞出演寶萊塢電影 宣揚西藏文化

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（中央社記者李晉緯達蘭薩拉16日專電）西藏表演藝術學院女演員喀桑多瑪曾在印度寶萊塢的電影中現身，戲中她身穿西藏傳統服飾、跳著西藏傳統舞蹈，藉著電影宣揚西藏文化。

第14世達賴喇嘛（Dalai Lama）帶著約8萬名藏人逃離西藏後，為了保護並弘揚西藏古老而獨特的文化，在1959年於印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）設立西藏表演藝術學院（Tibetan Institute of Performing Arts, TIPA），院內設有表演聽、表演藝術博物館等設施。

中央社記者前往西藏表演藝術學院時，找到曾在印度寶萊塢電影中演出的喀桑多瑪（Kalsang Dolma），她接受中央社專訪時表示，身為西藏表演藝術學院的表演藝術家，讓她有機會參與寶萊塢電影的演出，她在那次演出中獲得很寶貴的經驗，且對她來說，那也是一個向世界介紹西藏的絕佳機會。

喀桑多瑪說：「那部電影對我來說不僅是一個作品，還有著很深的情感，因為在那部電影中，我身上穿著西藏傳統服飾、跳著藏人的舞蹈，這讓我感到無比自豪。」

另一名表演藝術家丹增尼瑪 （Tenzin Nyima）則表示，身為一位表演者，希望透過舞蹈和音樂的表演，讓觀眾知道西藏的存在，並認識西藏豐富的文化。

西藏表演藝術學院藝術總監丹增平措（Tenzin Phuntsok）則說：「我們希望藉由表演藝術，向全世界傳達西藏的身分認同、文化、傳統等訊息。」

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舞蹈和音樂一直是西藏文化不可或缺的一部分，西藏表演藝術學院總監狄基康薩頓珠次仁（Dickey Khangsar Dhondup Tsering）表示，西藏表演藝術學院創立的宗旨，就是要把西藏獨特的傳統舞蹈展示給觀眾，並藉此將西藏文化的多采多姿介紹給世人，這同時也充分展現藏人在流亡的這些日子，是如何保護並傳承西藏的文化與傳統。

西藏表演藝術學院保護藏人的文化認同，學院讓對表演藝術有興趣的學生，接受西藏音樂、舞蹈的培訓，目前常駐院內的有教師、藝術家、行政人員、工匠、學生等，至今已培養出超過450名專業人士，這些人目前在印度、不丹、歐洲、北美等地落腳，擔任西藏音樂、舞蹈教師。（編輯：韋樞）1131216

西藏表演藝術學院為觀眾呈現精彩歌舞表演，藝術總監丹增平措（圖）盼藉此讓西藏身分、文化、傳統獲認同。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月16日

西藏表演藝術學院總監狄基康薩頓珠次仁（圖）盼藉西藏獨特的傳統舞蹈，將藏人文化的多采多姿介紹給世人。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月16日

西藏表演藝術學院（圖）肩負保護並弘揚西藏古老而獨特文化的重責大任。中央社記者李晉緯達蘭薩拉攝 113年12月16日