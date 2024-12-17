巴西野火燒毀面積創6年來新高 達2970萬公頃

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）2024年1月至11月，巴西的野火燒毀面積與去年同期相比，幾乎增加一倍，達2970萬公頃，是近6年來記錄的最大面積。

根據巴西生態系統地圖（MapBiomas）最新火災監測數據，亞馬遜地區受影響最大，占燒毀總面積的57%，達1690萬公頃，其中760萬公頃為森林。

其次是熱帶稀樹草原塞拉多（Cerrado），960萬公頃被燒毀，其中85%是原生植被，與過去5年的平均燒毀面積相比成長47%。

大沼澤（Pantanal）記錄了190萬公頃的燒毀面積，與過去5年平均相比成長68%。

數據指出，巴西北部巴拉州（Pará）受災最嚴重，697萬公頃被燒毀，相當於巴西受災總面積的23%、亞馬遜地區的41%。

馬托格羅索州（Mato Grosso）和托坎廷斯州（Tocantins）分別有680萬公頃和270萬公頃土地被燒毀，位居第2和第3位。

受野火影響最大的城市是巴拉州的聖費利克斯多辛古（São Félix do Xingu）和南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）的科倫巴市（Corumbá），分別有147萬公頃和83.7萬公頃土地被燒毀。（編輯：張芷瑄）1131217