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中國律師遭控涉中共統戰反咬英MI5侵權 法庭判敗訴

2024/12/18 09:01
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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）2022年1月向國會示警，跨黨派政治人脈廣泛的華裔律師李貞駒與中共中央統戰部有關，在英國秘密從事政治干預和影響力活動。MI5隨後反遭李貞駒以「侵犯人權」等理由提告。

負責審理情報安全單位相關訴訟的英國調查權法庭今天裁定，MI5向國會示警的行為合法、具正當理由、符合比例原則，且在民主社會實屬必要；李貞駒（Christine Lee）對英國國家安全構成的風險已經過「合理評估」。

MI5於2022年向國會發布警示後，相關消息廣獲媒體報導和輿論關注。

李貞駒主張，英國的「恐華症」高漲，MI5的錯誤指控凸顯「麥卡錫主義式的獵巫」正在英國扎根。她稱自己在被MI5無端指控前，根本從未聽聞統戰部的存在。

由於MI5發布警示是在時任首相強生（Boris Johnson）為疫情期間的「派對門」醜聞向國會致歉隔一天，李貞駒據此主張，對她的指控是出於政治動機、為當時執政的保守黨服務，以分散公眾對「派對門」醜聞的關注。

儘管李貞駒曾接獲死亡和強暴恐嚇，並稱她的生活被MI5毀了，法官今天指出，MI5是出於職責示警國會，李貞駒的身分曝光不構成違反人權。

法官表示，英國政府沒有義務積極預防其他人對李貞駒可能採取的侮辱性對待，MI5也無法控制媒體或第三人的行為。

法官提到，沒有證據顯示，透過社群媒體及其他管道針對李貞駒而發的侮辱性訊息或評論，確實對她的安全構成真實且持續的威脅；即便構成威脅，也沒有證據顯示，英國警方或其他官方機關無法或不願為她提供合理保護。

今天的法庭裁定是近期英國境內中國間諜疑雲又一新發展。英國安德魯王子（Prince Andrew）曾十分親近的一名中國商業夥伴楊騰波（Chris Yang）遭MI5指與統戰部有關、在英國從事秘密活動，近日引發軒然大波。

不過，無論是李貞駒或楊騰波，皆未面臨刑事起訴。楊騰波去年遭英國政府基於國家安全考量下令禁止入境後，向移民法庭提出上訴，近日遭駁回。針對李貞駒案，法官今天表示，MI5對國會的警告屬「預防」性質，調查結果也未顯示李貞駒涉及刑事犯罪。

根據公開資料，李貞駒1974年自中國抵英，當時她僅11歲。她於1990年成立律師事務所，在倫敦和伯明罕（Birmingham）設有辦公室，後來成為英國境內數家企業的董事，並擔任中國駐英大使館、及中國國務院僑務辦公室法律顧問。2018年，中共中央統戰部合併國務院僑務辦公室，對外以僑務辦公室的招牌從事海外統戰。

李貞駒在英、中政商圈享有高階人脈，並曾成功安插兒子在一名英國國會議員的辦公室工作。

她積極推動中國社群和華裔在英國參政，以及促進海外華人與中國的連結，是統戰組織「中國人民政治協商會議」海外代表。她並曾公開自稱在英國代表中國人的利益、致力促進英國社會多元性。

據MI5調查，李貞駒利用來自中國和香港的資金，資助英國政黨和政治人物，並對具「後起之秀」潛力的英國從政者採「放長線釣大魚」的經營策略。

英國法規僅允許在英國註冊或營運的選民、團體、公司行號等進行政治捐獻。由於李貞駒具英國籍，並在英國登記數家公司與團體，這意味若有必要，她可為中共統戰工作擔任金流白手套。（編輯：張芷瑄）1131218

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