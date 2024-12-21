德國東部馬德堡汽車衝撞耶誕市集釀2死 警逮1嫌疑人

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（中央社記者顏若瑾柏林20日專電）德國薩克森-安哈特邦馬德堡市（Magdeburg）今天晚間7時發生一輛汽車衝撞耶誕市集事件，造成2人死亡，至少60人受傷，其中多人傷勢嚴重，警方隨後逮捕一名嫌疑人。

薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）邦總理哈舍羅夫（Reiner Haseloff）表示，被逮捕的嫌疑人駕駛一輛租來的汽車衝撞人群，是一名來自沙烏地阿拉伯的醫生，2006年來到德國，住在薩克森-安哈特邦。

哈舍羅夫認為，嫌疑人是單獨犯案，目前正在調查可能的肇事動機。德國媒體指出，這名嫌疑人年約50歲，至今沒有被德國當局列為伊斯蘭主義者的紀錄。

據悉，嫌疑人朝馬德堡市政廳方向駛入人群。警方指出，這輛肇事車「在耶誕市集裡開了至少400公尺」。

德通社（DPA）指出，首批10至20名傷者目前正在馬德堡大學醫院接受治療，醫院發言人表示，已經做好準備，會有更多傷勢嚴重的傷者就醫。

馬德堡市政府目前成立一個危機小組因應此案，警方也設立公民熱線，以及讓民眾可以上傳圖片和影片等資訊的網站。馬德堡市長鮑里斯（Simone Borris）也宣布，週六晚上7時在馬德堡大教堂舉行聯合追思活動。

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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X發文表示，「來自馬德堡的報導，暗示可怕的事情正在發生」，強調其思緒與受害者和家屬同在，並感謝盡職盡責的救援人員。據了解，蕭茲將在週六（21日）前往馬德堡市。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也在X上表示，「來自馬德堡的報導，打斷了對和平耶誕節的期待」。（編輯：張芷瑄）1131221