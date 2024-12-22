以色列遭攻擊後 美軍空襲青年運動飛彈儲存設施

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（中央社沙那21日綜合外電報導）美國今天表示，已對葉門叛軍控制的首都沙那目標進行打擊。此前數小時，叛軍青年運動發射的一枚飛彈在以色列商業中心特拉維夫造成16人受傷，是兩天內第2次類似攻擊。

法新社和路透社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，美軍攻擊目標包括一處叛軍的飛彈儲存中心以及一個「指揮和控制設施」。

聲明指出，美軍還在紅海上空擊落多架青年運動（Huthi）的無人機及一枚反艦巡弋飛彈。不久之前，青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，沙那（Sanaa）的阿坦區（Attan）遭到「侵略性」攻擊，並歸咎是西方勢力所為。

根據美軍聲明，這些打擊旨在「擾亂和削弱青年運動的行動，例如在南紅海、曼德海峽（Bab al-Mandeb）及亞丁灣（Gulf of Aden）攻擊美國海軍戰艦和商船」。

美軍和英軍今年多次對葉門叛軍目標發動攻擊，以回應青年運動對紅海水域重要全球貿易航道的航運攻擊。

以色列先前也曾進行反擊，包括打擊港口和能源設施，以應對叛軍對其領土發動的攻擊。

有伊朗撐腰的青年運動聲稱對今天攻擊以色列負責，並表示他們向「以色列敵人的軍事目標」發射一枚彈道飛彈。

以色列軍方表示，未能成功攔截這枚飛彈，迫使許多居民在清晨時分離開家園。

加薩（Gaza）戰爭爆發1年多以來，青年運動一直以支持巴勒斯坦人為名，多次向以色列發射飛彈。大部分飛彈都已被攔截。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131222