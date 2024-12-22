日經亞洲：日本將判定Google違反競爭法

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（中央社東京22日綜合外電報導）日經亞洲（Nikkei Asia）引述消息人士報導，日本公平交易委員會預料將會判定谷歌（Google）違反該國的反托拉斯法規。

據報導，日本公平交易委員會（Japan Fair Trade Commission，JFTC）很快將對Google發布禁止令，要求這家公司停止壟斷市場的做法。

Google並未立即回覆路透社的置評請求，目前也無法聯繫到日本公平交易委員會請求置評。

日本公平交易委員會去年10月開始對Google在網路搜尋服務領域可能違反 反托拉斯法 反托拉斯法小百科 簡介：為了防止企業意圖控制價格，壟斷市場的相關法律，以維護市場公平競爭。在台灣，以公平交易法最類似反托拉斯法。

背景：先有托拉斯組織，才出現反托拉斯法。美國南北戰爭後，一些大企業通過控股等方式，吞併或聯合其他小企業，形成壟斷組織「托拉斯」（trust），憑藉強大的經濟實力控制產品的生產、銷售和市場價格，排擠其他企業，影響自由經濟發展。傳統的普通法和既有的成文立法都無法控制這種局面，因此產生反托拉斯法。 看更多 關閉 展開調查；在此之前，歐洲聯盟（EU）和其他主要經濟體已對Google採取類似行動。

Google旗下網頁瀏覽器Chrome的使用程度高居全球之冠，更是該公司事業的一大支柱。

此外，美國司法部（U.S. Department of Justice）上月向法官主張，Alphabet子公司Google必須分拆Chrome，並且5年內不得再進入瀏覽器市場，以終結Google的市場壟斷地位。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1131222