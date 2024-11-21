美司法部反托拉斯請求分拆Google 出售Chrome瀏覽器

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國政府今晚請求一名法官諭令Google分拆事業體，出售廣受使用的Chrome網頁瀏覽器，對這家網路巨擘展開重大的反托拉斯行動。

法新社報導，美國司法部在提交給法庭的一份文件中請求法官重組Google業務，包括禁止Google達成協議成為智慧型手機的預設搜尋引擎，並防止Google不正當利用其安卓（Android）行動作業系統。

反托拉斯官員在這份法庭文件中說，如果擬議的救濟措施無法阻止Google利用其對Android的掌控取得優勢，這家科技公司也應該出售Android。

美國司法部請求分拆Google，象徵美國政府的監管機關進行重大變革。自20年前分拆微軟（Microsoft）未果後，監管機關大致上對科技巨擘採取放任態度。

一般預期Google將在下個月向法庭提交的法律文件中提出建議事項，雙方明年4月將在聯邦地區法院法官梅塔（Amit Mehta）監督的庭審上闡述論點。

無論梅塔法官最終做出何種判決，Google預料將提出上訴，讓訴訟程序拖延數年，且可能由美國聯邦最高法院做出最後定奪。

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總統當選人川普明年1月入主白宮後，也可能顛覆此案。他的政府可能換掉負責司法部反托拉斯部門的團隊，新團隊可能選擇繼續推動此案、要求與Google和解或直接撤案。

對於如何處理Google以及科技巨擘主導市場的問題，川普的態度搖擺不定。他曾譴責Google對保守派內容存有偏見，但也曾指出美國政府強制分拆Google將是太過火的要求。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1131121