調查：日本近25%中學生疑網路成癮 專家示警

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，日本兵庫縣立大學先前實施的一項調查顯示，國中生與高中生約每4人就有1人疑似無法停止使用網路，亦即所謂的「網路成癮」。

兵庫縣立大學教授竹內和雄的研究領域包含網路問題、學童不上學等問題。他的研究室2023年透過各級學校實施調查，並回收東京地區、近畿地區等11個地方的小學、國中、高中學生，共17萬8000多人的回答。

這項調查依據美國心理學家提出的網路成癮量表進行評估，量表包含「打算停用（網路）但是屢屢不順」、「欲縮短使用時間就會感到煩躁」等總共8題，若受試者情形與提問的狀況相符達5題以上，就會被判定符合網路成癮要件。

而這項調查結果顯示，疑似網路成癮的小學生達16.2%、國中生24.1%、高中生26.9%，換言之，國中生與高中生幾乎每4人就有1人疑為網路成癮。

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日本國家的研究團隊2017年度使用同樣方式，實施過相關調查，當時疑為網路成癮的國中生比例12.4%，高中生16%。竹內指出，儘管兩者無法直接比較，但是他推測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停課期間，兒童網路成癮的問題加劇。

竹內表示必須儘早拿出對策，「國家與地方政府必須傾聽兒童的心聲，以及提供相關資源擺脫網路成癮，以及加強學習如何正確地使用網路的教育。此外，家庭之中，父母與孩子也應該討論使用網路的時間和地點，制定相關規則」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1131223