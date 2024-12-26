川普耶誕連環發文 痛批左翼分子與加拿大總理

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登和即將上任的川普今天發布截然不同的耶誕訊息，川普重申最近關於收回美國對巴拿馬運河控制權、購買格陵蘭和吞併加拿大的言論。

法新社報導，拜登發布一則簡短的傳統耶誕訊息，談及「善意與同情心」；川普則在一天內連續發布30多則訊息，直指「激進的左翼瘋子」和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），並批評他的「公民稅負過重」。

這名總統當選人以他一貫不規則的大小寫風格，在其中一則訊息中寫道：「激進左翼瘋子耶誕快樂，他們不斷試圖阻撓我們的法院系統和選舉。」

他在耶誕節當天，透過自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）發表關於他認為自己遭受政治迫害的言論，這與拜登向「所有美國人」送上耶誕祝福形成鮮明對比。

在全國政治兩極化和分裂日益加劇情況下，共和黨人川普在11月選舉取得勝利，重返白宮。

川普發布一張自稱為「年度愛國者」的照片，還有一張他對著民主黨籍前總統歐巴馬露出得意笑容的照片。

其他發文內容包括讚美他的內閣人選、希望購買格陵蘭的願望，以及他對美國船隻通過巴拿馬運河所支付費用的抱怨。

川普再次稱杜魯道為加拿大的「州長」，並表示如果加國成為「我們的第51個州」，「他們的稅負將減少超過60%」，且「他們的企業規模將立即倍增」。

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川普再次強硬表態，威脅要求由美國控制巴拿馬運河，並抱怨中國在這條航道擁有「非法」影響力，還說華府「投入數十億美元進行『修復』，但對『任何事』都無權發言」。

幾分鐘後，他宣布選擇佛羅里達州政治人物卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）擔任美國駐巴拿馬大使，並稱巴拿馬是「在巴拿馬運河上敲我們竹槓的國家，遠遠超出他們最狂妄的夢想。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1131226