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南亞海嘯20年 印尼亞齊青年教舞盼擺脫災區印象

2024/12/26 18:18（12/26 18:31 更新）
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印尼亞齊霹靂舞老師奈努尼斯（Nainunis，中）透過舉辦嘻哈舞蹈比賽，希望能向世界介紹亞齊充滿活力和積極正面的樣貌。（奈努尼斯提供） 中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
印尼亞齊霹靂舞老師奈努尼斯（Nainunis，中）透過舉辦嘻哈舞蹈比賽，希望能向世界介紹亞齊充滿活力和積極正面的樣貌。（奈努尼斯提供） 中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼亞齊省是2004年南亞海嘯的重災區，當年仍是嬰孩的海嘯倖存者如今已長大成人，他們透過專業努力，希望為亞齊建立更美好形象，其中擔任街舞老師的亞齊青年表示，希望人們記住災難，亞齊須擺脫災區形象。

2004年印尼蘇門答臘西海岸發生規模9.1地震引發巨浪，席捲印尼等國沿海，造成10多國逾22萬人死亡。印尼共有逾16萬人死亡，其中災情最慘重的亞齊省（Aceh）有1/4人口、約8萬人喪生。

南亞海嘯發生至今已有20年，當年仍在襁褓中的嬰孩已長大成人，他們雖對海嘯未存有太多印象，但成長過程中，見證亞齊省從重災區逐漸恢復市容，對生長的土地有很大情感。

有許多亞齊青年現在希望能扭轉外界對亞齊的「災區」印象，像是在海嘯中倖存的雙胞胎姊妹阿莉薩（Raihan Alisa Ismed）和阿雅（Raiyan Alya Ismed）就是其中之一。她們正透過街舞，向世界展現不同的亞齊樣貌。

阿莉薩告訴中央社，海嘯發生時她才2歲，因此完全沒印象，經由父母轉述，才得知海嘯摧毀了她們全家所居住的小鎮，使她們失去家園和財產，也有親戚因此喪命。

◎「記住災難但呈現美好」

2004年海嘯襲擊亞齊省時，阿莉薩和父親正在距離家中約500公尺的清真寺避難，她的妹妹阿雅和母親則被困在他人家中。

她向中央社說：「當巨浪來臨時，我的媽媽和妹妹在約3公尺高的房子內，他們遭強大水流衝擊而在水中不停旋轉，後來媽媽抓到一張浮在水上的木桌。」不過，15分鐘後水流退去後，第2次海嘯來襲時，她媽媽的腳被屋內破碎窗戶的玻璃割傷，縫了32針。

阿莉薩全家人幸運地在海嘯中存活了下來。

如今已長大成人的阿莉薩表示，海嘯造成的創傷會永遠存在，因此災難必須被記住，但她也希望向世界呈現個更美好的亞齊省，而非僅是個海嘯災區。

今年22歲的阿莉薩和阿雅，現在亞齊一間舞蹈工作室教嘻哈舞，她們希望能藉由舞蹈，讓國內其他地區和國際社會認識亞齊的美。

阿莉薩說：「亞齊是個非常友好、安全，且美麗的地方。」

◎靠霹靂舞展現亞齊活力

同樣是舞蹈老師的亞齊青年奈努尼斯（Nainunis），最近正加緊為他所帶領的霹靂舞團Nanggroe Break Cypherz（NBC）進行例行訓練，他的團員年齡層相當廣，從小學生到成年人都有。

他接受中央社電話採訪時表示，2004年高中畢業後就搬到雅加達生活，因此未經歷海嘯，但許多亞齊人在海嘯中失去家人朋友，他所熟悉的建築物也被海嘯摧毀。

奈努尼斯決定2008年返回亞齊教舞，並解釋，「因爲媒體上所呈現的亞齊，都是負面形象」，因此他的目標是讓更多人知道亞齊值得驕傲的成就，並認識亞齊的美好。對他而言，嘻哈社群就是其中之一。

奈努尼斯透露，剛在亞齊推廣霹靂舞時，一度遇到來自政府的關注，「每每在社區練習時，都會被禁止、被驅離」，但他理解，這是因為外界對他們所做的活動不熟悉，因此奈努尼斯向反對人士介紹嘻哈文化，進而取得他們的信任及認同，現在也成功得到亞齊省政府的支持。

他告訴中央社：「我們會盡量獨自舉辦活動，以展出我們不會為政府帶來額外負擔的態度。現在我與所有團體，無論政府或私人單位，都建立了良好關係、彼此合作，並透過霹靂舞和嘻哈社群互相幫助。」

奈努尼斯現在正透過社群媒體和每年舉辦的嘻哈活動，積極向國際展現亞齊的另一面向，並希望能邀請各國人民訪問亞齊。

他說：「亞齊是實施伊斯蘭教法的地方，但我在這感到舒適和快樂，並可以在這裡表達自我。若想了解亞齊，請直接來亞齊親自體驗。」（編輯：陳承功）1131226

許多亞齊青年現在希望能扭轉外界對亞齊的「災區」印象，像是在海嘯中倖存的雙胞胎姊妹阿莉薩（Raihan Alisa Ismed，右）和阿雅（Raiyan Alya Ismed，左）就是其中之一。她們正透過街舞，向世界展現不同的亞齊樣貌。（阿莉薩提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
許多亞齊青年現在希望能扭轉外界對亞齊的「災區」印象，像是在海嘯中倖存的雙胞胎姊妹阿莉薩（Raihan Alisa Ismed，右）和阿雅（Raiyan Alya Ismed，左）就是其中之一。她們正透過街舞，向世界展現不同的亞齊樣貌。（阿莉薩提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
霹靂舞老師奈努尼斯（Nainunis，前）表示，剛從雅加達返回亞齊推廣霹靂舞時，曾遇到來自政府的關注，每每在社區練習時，都會被禁止會被驅離，但在向反對人士介紹嘻哈文化，並取得信任及認同後，如今亞齊省政府相當支持他們的街舞活動。（奈努尼斯提供） 中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
霹靂舞老師奈努尼斯（Nainunis，前）表示，剛從雅加達返回亞齊推廣霹靂舞時，曾遇到來自政府的關注，每每在社區練習時，都會被禁止會被驅離，但在向反對人士介紹嘻哈文化，並取得信任及認同後，如今亞齊省政府相當支持他們的街舞活動。（奈努尼斯提供） 中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
舞蹈老師奈努尼斯（Nainunis，左前1）與他所帶領的霹靂舞團Nanggroe Break Cypherz（NBC）。他的團員年齡層範圍相當大，有小學生也有成年人。（奈努尼斯提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
舞蹈老師奈努尼斯（Nainunis，左前1）與他所帶領的霹靂舞團Nanggroe Break Cypherz（NBC）。他的團員年齡層範圍相當大，有小學生也有成年人。（奈努尼斯提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年12月26日
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