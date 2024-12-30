防跨年夜滋事 安特衛普居家監禁近50名青少年慣犯

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（中央社記者田習如布魯塞爾30日專電）比利時最大商業城市安特衛普下令多次在跨年夜違法滋事的47名青少年31日須居家監禁，這個連續第3年的命令近日遭到一位17歲少年家長向行政法院申訴，但首都布魯塞爾數個城區則有意跟進。

比利時通訊社（Belga）報導，安特衛普（Antwerp）市在12月中旬依慣例發送「預防性居家監禁」（house arrest）命令給當局篩選出的跨年夜滋事青少年慣犯，警方將會在跨年時段查看他們是否乖乖待在家。

跨年夜治安問題一直是歐洲幾個大城市的困擾。去年跨年夜布魯塞爾警方就出動700次，逮捕了206個幾乎都是青少年的滋事者，還有約30輛汽車被縱火焚燒。

安特衛普市官員向當地媒體表示，居家監禁用意是為了給大家一個「免於騷亂的跨年夜」，不過這項政策今年遭到個案挑戰，一位被命居家監禁的少年家長向比利時行政法院（Council of State）申訴，將在31日上午審理。

Belga指出，在布魯塞爾首都大區不久前由19個市鎮首長舉行的會議中，安特衛普的作法引起不少興趣。

其中，安德萊赫特（Anderlecht）區更已宣布兒少宵禁令，要求住在鄰近布魯塞爾南站區域的16歲以下兒童和少年，31日晚上7點過後不得在沒有家長陪伴下上街。南站一帶是布魯塞爾聲名狼藉的治安問題區。（編輯：唐佩君）1131230