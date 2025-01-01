日本東京跨年夜不平靜 火災頻傳4人死亡

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本東京都多處住宅在邁入2025年的跨年夜相繼發生火災，總計4人死亡。東京都消防廳研判空氣持續乾燥，呼籲民眾用火時要特別留意。

「讀賣新聞」報導，墨田區押上地區一處住宅昨天傍晚5時左右起火後延燒周邊住宅，共10棟房屋、400平方公尺被燒毀，搜救人員在燒毀的平房住宅尋獲2具遺體。

另外，江東區北砂地區一棟2層樓住宅在同天晚間8時55分發生火警，約50平方公尺付之一炬，一名疑似住在1樓的女性長者獲救，但她送醫後仍宣告不治。

而今天午夜0時35分左右，板橋區大原町一棟大樓也傳出火災，燒毀3樓其中一戶、約25平方公尺，一名疑似為住戶的60多歲女子獲救後確認死亡。

「朝日新聞」報導，東京消防廳指出，12月至隔年3月空氣較乾燥，加上這段期間民眾使用易成起火原因的暖爐機率增加，較容易頻繁出現火災。

對此，東京消防廳呼籲民眾設置火災警報器，煮菜時不要離開廚房爐子，暖爐四周不要放置物品，還有勿在被窩裡抽菸等，以免發生危險。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140101