敘利亞新外長首訪沙烏地 盼兩國關係展新頁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社大馬士革1日綜合外電報導）敘利亞新任外交部長席巴尼今天抵達沙烏地阿拉伯進行訪問，期間表示他希望敘沙兩國關係翻開「嶄新且光明的一頁」；這是上月剛掌權的敘利亞新政府官員首度出國訪問。

法新社報導，席巴尼（Asaad al-Shibani）在社群平台X發布聲明指出：「我剛抵達具兄弟情誼的沙烏地阿拉伯王國。此行有國防部長阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）和綜合情報局局長哈塔布（Anas Khattab）同行。」

他又說：「自由敘利亞（Free Syria）藉這次史上首度外訪，渴望與沙烏地阿拉伯之間關係翻開嶄新且光明的一頁，這符合兩國悠久的共同歷史。」

今天稍早，敘利亞官方媒體引述外交部消息人士的話指出，敘國高層代表團是「在沙烏地阿拉伯外交部長的邀請下」到訪沙國。

一位親近沙國政府的消息人士先前告訴法新社說，上個月，沙烏地阿拉伯代表團在大馬士革會見了敘國新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）。

上週，夏拉在接受沙國「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）訪問時表示，沙烏地「肯定會在敘利亞的未來扮演重要角色」，夏拉並指「（敘利亞）對所有鄰國來說，都是個龐大的投資機會」。

敘利亞2011年殘酷鎮壓民主抗議活動，進而掀起長達超過13年的內戰，境內經濟和基礎設施都遭嚴重破壞。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140102