捷克是否加入歐元區未達共識 政府高層意見分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉郁葶布拉格2日專電）捷克政界對於是否採用歐元意見分歧，總理費亞拉表示，今年大選前，捷克將不會採用歐元；總統帕維爾則在1日新年演說中強調，加入歐元區能促進捷克繁榮發展。然而，報告顯示，捷克尚未達到加入歐元區的所有條件。

對於捷克是否該加入歐元區，改採用歐元而非捷克克朗，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）向來態度冷淡。費亞拉所屬的政黨「人民民主黨」（ODS）是反對歐元的最大政黨。

費亞拉在2024年即表示，捷克在2025年10月下一次大選前，將不會採用歐元。他說，捷克必須首先加強公共財政，接著才會考慮加入歐元區，強調需要進行重大內部改革。

財政部長史坦尤拉（Zbyněk Stanjura）表示，任何有關歐元的決策必須基於政治協議或廣泛的民眾支持。理想情況下，這個決定應在下屆政府任期開始時做出，這樣同一屆政府可以全程監督整個過程。

交通部長庫普卡（Martin Kupka）認為，僅僅採用歐元並不能保證經濟增長，強調需要其他措施來支持，減少預算赤字才是應關注的重點。

捷克經濟分析師杜菲克（Petr Dufek）和前央行行長魯斯諾克（Jiří Rusnok）對捷克媒體Novinky表示，捷克不急於加入歐元區，理由是缺乏準備和社會支持。

另一方面，總統帕維爾（Petr Pavel）向來支持採用歐元，他認為如果捷克不採用歐元，就不能被視為歐洲的領先國家。

他在今年的新年演講中表示，「如果我們像德國一樣使用歐元，這將促進我們未來繁榮發展」，呼籲捷克向加入歐元區邁進。

此外，「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）與「獨立黨」（Independents party）也是歐元強烈支持者。捷克歐洲事務部長德佛札克（Martin Dvořák）多次呼籲政府任命一名官方協調員來推動歐元採用，但政府拒絕這項提議。

德佛札克和其他支持者認為，採用歐元將使捷克在幾方面受益：將提高價格透明度、促進競爭、消除企業與遊客的貨幣波動，並吸引外國投資，這些因素將支持整體經濟成長。

值得注意的是，去年11月底，政府國家經濟委員會（NERV）發布一份報告，評估採用歐元的優缺點。報告稱，加入歐元區意味捷克將失去對國家利率和貨幣政策的控制，限制解決國內經濟問題的能力。此外，若經濟較弱的成員國需紓困支持，加入歐元區可能讓捷克納稅人面臨財務風險。

但從正面來看，報告指出，歐元可能透過加強市場競爭，來降低通貨膨脹並壓低長期價格，對目前在捷克較昂貴的商品產生降價壓力。

捷克曾在2004年加入歐盟時承諾將加入歐元區，然而，捷克至今尚未滿足所有加入歐元區的條件。這些條件又稱「馬斯垂克標準」（Maastricht criteria），包括「低通貨膨脹」、「長期利率」、「公共財政」與「匯率穩定」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據2024年6月的報告，捷克並不符合所有馬斯垂克標準，捷克達到「長期利率」和「公共財政」的標準。儘管捷克公共財政赤字高於參考值，但歐盟委員會認為這並非過度赤字，並預期赤字會下降。

然而，捷克並不符合「低通貨膨脹」標準，根據歐元區消費者物價指數（HICP），捷克2024年5月年平均通膨率達6.3%，超出參考值；至於匯率穩定性，捷克並無參與歐洲匯率機制（ERM-2），未達要求。（編輯：韋樞） 1140102