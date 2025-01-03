加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基稱川普難以預測 盼助終結俄烏戰爭

2025/1/3 10:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的訪問中表示，美國總統當選人川普「難以預測」的特質，可能有助於終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭，讓俄國總統蒲亭罷手。

路透社和法新社報導，澤倫斯基在烏克蘭電視台訪問中說，川普曾告訴他，在本月美國總統就職典禮後，他會是率先訪問華府的人士之一。

澤倫斯基也表示，今年年初當務之急是穩定前線，還說蒲亭（Vladimir Putin）害怕談判，因為這對俄羅斯而言等同失敗。

澤倫斯基在電視訪問中說：「川普會是關鍵。對我方來說，這是最重要的事。」

澤倫斯基談到川普特質，稱「他很強且難以預測，而我真的希望看到川普總統的難以預測性也適用於俄羅斯。我相信他真的想終結戰爭」。

澤倫斯基還說：「他能夠阻止蒲亭，或是更公道地說，助我們阻止蒲亭，他有能力辦到。」

澤倫斯基曾說過，對烏克蘭而言，實現公正和平意味著獲得盟邦堅實安全保障、加入歐洲聯盟（EU）並受邀加入北大西洋公約組織（NATO）。但俄國強烈反對烏克蘭加入北約。

澤倫斯基說：「當然，任何沒有美國的安全保障，對烏克蘭來說都是薄弱的安全保障。」他希望確保美國任何解決方案都考慮到烏方看法。

他也希望川普新政府能與俄羅斯建立快速聯繫管道。蒲亭曾說，俄國對談判抱持開放態度，但必須考慮到俄方戰果及兼併烏克蘭4州的情況。

俄軍正以自2022年2月入侵以來的最快速度在烏克蘭東部攻克一個個村莊。澤倫斯基表示，穩定前線至關重要，「他們持續對我們的弟兄施壓，弟兄們精疲力盡，這是事實。我們將盡一切努力，至少在1月穩定前線」。

2019年當選烏克蘭總統的澤倫斯基重申，只要戰時緊急狀態仍然存在，就無法舉行新的選舉，但他也說一旦條件允許，他將考慮再次競選。

他說：「我不知道這場戰爭將如何結束…如果我能做能力範圍外的事，我大概會更正向地看待這樣的決定（尋求新任期）。目前這不是我的目標。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140103

#川普
#北約
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#華府
#蒲亭
#蒲亭
#澤倫斯基
#法新社
#美國
#路透社
#澤倫斯基
澤倫斯基
紐奧良皮卡車撞人群全球譴責 各國領袖同表哀悼俄軍無人機元旦襲基輔釀1死6傷 戰事延燒至2025年
川普
疫後復甦不如預期 中共黨刊重申「東升西降」論AI熱潮帶動 2024輝達市值勁揚逾2兆美元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：