拉脫維亞加速去俄化 學校停授俄語意外促德語學習熱

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（中央社記者林尚縈柏林5日專電）隨著俄羅斯入侵烏克蘭，波羅的海國家加速去俄化，其中擁有最多俄語使用人口的拉脫維亞，2023年起不再使用俄語授課，2026年將進一步刪除第二外語中的俄語選項，以德語作為替代課程，強化與歐盟連結，德語學習熱潮正在成形。

曾被蘇聯占領的拉脫維亞約有三分之一以俄語為母語的居民，因此過去拉脫維亞有許多實施拉俄雙語教育的俄裔學校，一般國小也時常使用俄語輔助教學，或把俄語當作國高中重要第二外語。

蘇聯解體後，歷經民族自決運動的拉脫維亞本土意識高漲，希望能徹底擺脫俄羅斯的影響。

2012年，拉脫維亞舉辦全民公投，否決將俄語設為國家第二官方語言，2018年更進一步通過教育改革法案，規定全國僅能使用拉脫維亞語教學，分階段廢除俄語。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，拉脫維亞加速去俄化進程，2023年起各級學校已全面停止使用俄語授課，官方並宣布將在明年9月刪除第二外語課程中的俄語選項，只教授歐盟國家的官方語言如西班牙語、法語或德語。

「語言去俄化」意外導致拉脫維亞德語教師缺口。據德國官方語言學習與推廣機構、位於里加（Riga）的歌德學院統計，新規上路後，人口約190萬的拉脫維亞至少需增加300名德語教師，而且根據拉脫維亞教育部調查，當地受訪的450所學校中有401所，希望把德語作為除了英語以外的主要外語，遠遠超過西班牙語與法語數量。

德語在拉脫維亞受歡迎的原因不僅因應學校需求，也與兩國深厚的歷史連結有關。

根據史料，中世紀時，德意志條頓騎士團與漢薩同盟曾長期統治與影響波羅的海地區，拉脫維亞上層與商業圈主要由「波羅的海德國人」（Baltendeutsche）主導，在歷史中德語曾是行政、教育與貴族階級使用的語言，縱使在沙俄與蘇聯統治時代也有一定影響力。

歌德學院預估，來年將有80%拉脫維亞學校引入德語作為第二外語，首都里加（Riga）歌德學院主任烏爾茨（Ulrike Würz）接受南德日報（Süddeutsche Zeitung）採訪時表示，這是一個「幾乎是前所未有的機會」，因為教育體系通常不會在短時間內發生如此劇烈的變革。

目前拉脫維亞教育部已經和歌德學院簽署合作計畫，未來透過歌德學院培訓的德語教師，可以直接取得在拉脫維亞學校教書的資格，烏爾茨強調這在全球都很罕見。

而不僅拉脫維亞，鄰近的波羅的海國家立陶宛與愛沙尼亞近年對俄語的學習興趣也大幅下降。

據立陶宛國家廣播電視台LRT報導，2022年俄羅斯入侵烏克蘭導致俄烏衝突升溫前，有75%的立陶宛學生選擇俄語作為第二外語，現在只剩下40%，足見侵略者形象如何削弱一國語言與文化影響力。（編輯：田瑞華）1140105