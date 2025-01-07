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美國會認證川普勝選 成為第47位總統
首頁 / 國際

川粉4年前衝進議事廳 美國會如今確認川普當選

2025/1/7 04:34
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（中央社記者廖漢原紐約6日專電）美國國會今天在副總統賀錦麗和眾議院議長強生主持下，快速確認總統當選人川普獲得足夠選舉人團票，2週後可依法就職再度入主白宮。這與4年前同日大批川粉衝入國會議事廳，副總統及議長在警衛戒護下倉促離開有著天壤之別。

美國憲法要求，國會需在總統選舉後舉行參眾兩院聯席會議，確認候選人在各州取得的選舉人團票與全國總選舉人團票數，以認證正副總統當選搭檔。

聯邦制的美國總統選舉制度並非點算普選總票數的直選，各州是依規定決定各州選舉人的總票數，再依選舉人團票決定支持的候選人。

這原是平淡的選舉過程，主持會議的副總統賀錦麗（Kamala Harris）花了約35分鐘即完成程序。

不過4年前的1月6日，當時2度參選的川普（Donald Trump）不接受選舉結果，在白宮附近演說，國會前集會的支持者衝入進行認證正副總統拜登（Joe Biden）與賀錦麗當選程序的國會山莊。長期穩定的美國民主選舉制度出現血腥暴力，震驚全球。

同場焦點還有選後久未露面的賀錦麗，她順利確認川普與范斯（JD Vance）獲得的選舉人團票過半，同場的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也為取得加州選舉人團票的賀錦麗起立鼓掌，過程順利。

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賀錦麗的政治尷尬狀況不是第一次。2001年，因美國最高法院判決，決定接受停止重新計票且等同接受落敗的時任副總統高爾（Al Gore），也為競爭對手、總統當選人小布希（George W. Bush）主持國會認證聯席會議。

4年過去，美國整體經濟雖表現不差，但選民在嚴重通膨與移民問題下，決定將選票投給川普和范斯。4年前的國會山莊暴動是民主黨在選戰中攻擊川普陣營的主訴求，不過多數選民較接受川普提出的美國路線。（編輯：陳彥鈞）1140107

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